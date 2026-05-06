Un procedimento legale coinvolge due importanti piattaforme digitali, accusate di aver sviluppato algoritmi che influenzano i comportamenti dei giovani utenti. I genitori di alcuni adolescenti hanno presentato una denuncia sostenendo che i meccanismi di raccomandazione di queste applicazioni sono tossici e potenzialmente dannosi per lo sviluppo cerebrale. Le accuse si concentrano sulle modalità con cui i contenuti vengono selezionati e proposti, paragonando alcuni di questi processi a quelli delle slot machine.

? Cosa scoprirai Come possono gli algoritmi modificare fisicamente la struttura del cervello?. Perché i meccanismi di TikTok sono paragonati a quelli delle slot machine?. Chi dovrà rispondere legalmente della dipendenza creata dai software?. Quali saranno le conseguenze globali della sentenza del tribunale di Milano?.? In Breve Udienza fissata a Milano per il 14 maggio dopo la denuncia del Moige.. Il professor Cantelmi fornirà perizia psichiatrica sulla neuroplasticità e dipendenza da algoritmi.. Meccanismi digitali paragonati a slot machine per massimizzare il rilascio di dopamina.. Processo stabilirà responsabilità legale dei software per danni alla salute mentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo a Meta e TikTok: i genitori denunciano algoritmi tossici

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