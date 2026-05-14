Una ragazza di 12 anni si è tolta la vita, portando la madre e altre famiglie a intentare una causa contro le aziende proprietarie di Meta e TikTok. Questa è la prima azione legale in Italia che chiede la sospensione degli account dei minori e la cessazione degli algoritmi considerati dannosi. L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, dove si discuterà delle responsabilità delle piattaforme rispetto alla tutela dei minori e ai contenuti proposti dagli algoritmi.

Prima azione civile in Italia per chiedere la sospensione degli account dei minori e lo stop agli algoritmi “aggressivi”: l'udienza al Tribunale di Milano “Per noi è stata una tragedia spinta da algoritmi e navigazioni: in sei mesi è stata come una malattia fulminante e noi eravamo senza armi”. Con queste parole Irene Roggero ha raccontato la morte della figlia, una ragazza suicida a 12 anni nel febbraio 2024. Insieme al marito e a un’altra decina di famiglie, affiancate dal Moige (Movimento Italiano Genitori), ha promosso una causa civile contro Meta (proprietaria di Instagram e Facebook) eTikTok. Il ricorso, presentato alTribunaledi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ragazza suicida a 12 anni, la madre e altre famiglie in causa contro Meta e TikTok

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Social, class action contro Meta e TikTok: i rischi per i minori? Domande chiave Come possono gli algoritmi alterare lo sviluppo neurologico dei bambini? Perché i social media non hanno un bugiardino come i...

Porta la bimba di 3 anni in vacanza, la uccide per vendicarsi della madre e si suicida: dramma in Costa BlancaLe autorità di Torrevieja hanno trovato in un'abitazione il corpo di una bimba di 3 anni.

Argomenti più discussi: Una data, una storia. Mia Martini, una vera artista vittima di una falsa diceria; Trent’anni in stato vegetativo: la ragazza dimenticata che interroga la nostra coscienza; Oggi i funerali di Samuela Ferrara, la diciottenne morta suicida ad Avetrana: le indagini sulle ragioni del gesto e il silenzio del dolore.

#1MAGGIO 1945 Il Ministro della Propaganda Joseph Goebbels e sua moglie Magda fanno mettere il pigiama ai 6 figli (tutti tra i 4 e i 12 anni), li mettono a letto, li stordiscono con la morfina e poi li avvelenano spezzandogli nelle bocche delle capsule di cianur x.com

Figlia suicida a 12 anni, i genitori fanno causa a Meta e TikTok: Gli algoritmi l’hanno travoltaPrima udienza a Milano per l’azione civile contro i social: chiesto il blocco degli account dei minori senza verifica reale dell’età ... giornalelavoce.it