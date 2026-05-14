Ragazza suicida a 12 anni la madre e altre famiglie in causa contro Meta e TikTok

Da ildifforme.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 12 anni si è tolta la vita, portando la madre e altre famiglie a intentare una causa contro le aziende proprietarie di Meta e TikTok. Questa è la prima azione legale in Italia che chiede la sospensione degli account dei minori e la cessazione degli algoritmi considerati dannosi. L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, dove si discuterà delle responsabilità delle piattaforme rispetto alla tutela dei minori e ai contenuti proposti dagli algoritmi.

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Prima azione civile in Italia per chiedere la sospensione degli account dei minori e lo stop agli algoritmi “aggressivi”: l'udienza al Tribunale di Milano “Per noi è stata una tragedia spinta da algoritmi e navigazioni: in sei mesi è stata come una malattia fulminante e noi eravamo senza armi”. Con queste parole Irene Roggero ha raccontato la morte della figlia, una ragazza suicida a 12 anni nel febbraio 2024. Insieme al marito e a un’altra decina di famiglie, affiancate dal Moige (Movimento Italiano Genitori), ha promosso una causa civile contro Meta (proprietaria di Instagram e Facebook) eTikTok. Il ricorso, presentato alTribunaledi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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