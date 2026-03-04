Via del Tritone marciapiedi larghi e traffico in tilt | il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma

Da inizio 2022, via del Tritone a Roma ha subito un intervento di riqualificazione che ha portato all'allargamento dei marciapiedi, portandoli da 2,5 a 5,5 metri nel tratto più ampio. La modifica ha causato un aumento dello spazio pedonale e ha determinato un incremento del traffico veicolare, con conseguenti disagi e congestioni nel centro della città. La viabilità di via del Tritone si trova ora sotto pressione.

Proposta anche l'apertura del sottopasso di via del Tritone. Ecco quali altri interventi servono per migliorare la viabilità della centralissima arteria stradale Dal 2022 via del Tritone ha rinnovato il proprio look. Nella strada sono stati allargati i marciapiedi, portati da 2,5 metri a 5 metri e mezzo nel tratto di maggiore ampiezza. Ma la nuova veste ha creato delle criticità. La strada, usata per raggiungere l’Esquilino, Prati e Salario, oltre che la stazione Termini, è stata ridotta a una corsia (lasciando l'altra, in senso contrario, come preferenziale). Il cambiamento ha comportato un incremento del traffico a cui, chi amministra il territorio del municipio I, sta cercando soluzioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

