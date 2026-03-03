Un bambino su dieci obeso e quasi uno su cinque in sovrappeso | allarme dai dati ISS sull’obesità infantile in Italia

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 19% dei bambini di 8 e 9 anni è in sovrappeso, mentre il 10% è obeso. Inoltre, il 2,6% dei piccoli presenta forme di obesità grave. Questi numeri indicano una diffusione significativa di problemi di peso tra i bambini di questa fascia di età, con un’incidenza maggiore rispetto al passato.

Il 19% delle bambine e dei bambini di 8 e 9 anni in Italia è in sovrappeso, mentre il 10% rientra nella fascia dell’obesità e il 2,6% presenta forme di obesità grave. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Obesità infantile, l’OMS lancia l’allarme: 188 milioni di studenti in sovrappeso nel 2025. Arrivano nuove linee guida per le scuole

Leggi anche: Obeso o sovrappeso 1 ragazzo su 5, proposta di legge per screening adolescenti

Una selezione di notizie su Un bambino su dieci obeso e quasi uno...

Temi più discussi: Sei milioni gli italiani obesi, emergenza per 1 bambino su 3; Iss, in Italia è sovrappeso un bambino su 5; Scuola senza banchi: 10 attività educative fuori dall’aula; Obesità, l'emergenza silenziosa: sei milioni di italiani colpiti, un bambino su tre in sovrappeso.

Iss, in Italia è sovrappeso un bambino su 5In Italia il 19% dei bambini e delle bambine di 8 e 9 anni è in sovrappeso, mentre l'obesità vera e propria riguarda uno su dieci in questa fascia di età, e bambine e bambini con obesità grave sono il ... ansa.it

Salute, in Italia è in sovrappeso 1 bimbo e 2 adulti su 5, obesità per 1 su 10Alla vigilia della Giornata mondiale contro l'obesità che ricorre domani, 4 marzo, l'Istituto superiore di sanità pubblica online i dati dell'indagine 'Okkio alla salute' del 2023 ... ilsole24ore.com

Calcio, Italia-Svezia 0-1 dopo 45': esame delle Azzurre per sognare il Brasile 2027 Inizia a Reggio Calabria il cammino verso il Mondiale 2027: l'Italia di Soncin sfida la corazzata scandinava. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/artico - facebook.com facebook

In Italia nel 2025 ci sono stati 963 episodi di antisemitismo. I dati raccolti dal Centro di documentazione ebraica contemporanea segnalano un aumento del 10% rispetto al 2024. Il 14% degli italiani vorrebbe "espellere tutti gli ebrei dal paese". x.com