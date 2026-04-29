Sud Sudan allarme ONU | 7,8 milioni verso fame estrema

L'ONU ha lanciato un allarme sul Sud Sudan, dove circa 7,8 milioni di persone sono a rischio di fame estrema. Entro luglio, si prevede che 700.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, mentre 1,2 milioni di donne in gravidanza e in allattamento saranno gravemente malnutrite. La situazione alimentare nel paese rimane critica, con numeri che indicano un peggioramento rispetto alle stime precedenti.

Entro luglio di quest’anno, 700.000 bambini saranno colpiti da malnutrizione acuta grave e 1,2 milioni di donne in gravidanza e in allattamento sono gravemente malnutrite; . L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale (WFP) e l’UNICEF avvertono che l’aggravarsi della crisi alimentare in Sud Sudan sta spingendo 7,8 milioni di persone verso livelli elevati di insicurezza alimentare acuta (fase 3 dell’IPC o superiore) tra aprile e luglio 2026, secondo l’ultima analisi della Classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC). Ciò rappresenta il 56% della popolazione: uno dei livelli più elevati di insicurezza alimentare acuta al mondo oggi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Notizie correlate

Clima impazzito: 295 milioni di persone a rischio fame nel Sud globale? Cosa sapere Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi affrontano l'insicurezza alimentare per il clima.

Leggi anche: Ancora orrore in Sudan, Onu denuncia prove di un genocidio

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L’allarme di Fao, Pam e Unicef: in Sud Sudan rischio carestia per 7,8 milioni di persone; UNICEF/FAO/WFP: la fame si aggrava nel Sud Sudan, dove 7,8 milioni di persone affrontano una elevata insicurezza alimentare acuta e 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta; Inferno Sud Sudan, senza cibo né medicine. Se ti ammali, la morte è vicina; La crisi energetica colpisce la cooperazione allo sviluppo in Africa. La testimonianza delle ong della Focsiv.

Sud Sudan: l’allarme delle agenzie Onu, previsti 2 milioni di bambini malnutriti e metà della popolazione con livelli gravi di fameUnicef, Fao e Wfp avvertono che il Sud Sudan continua ad affrontare una grave crisi alimentare e nutrizionale, destinata a peggiorare senza un intervento umanitario urgente. Secondo l’ultimo rapporto ... agensir.it

Sud Sudan: esperti Onu sollecitano protezione dei civili in un contesto di crescente crisi umanitariaGli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito oggi che il Sud Sudan si sta trasformando in una catastrofica crisi umanitaria e dei ... agenzianova.com

Il Sud Sudan non faceva parte dei nostri piani, eppure si è imposto con urgenza assoluta. Estendendo le iscrizioni della nostra Scuola Internazionale in Kenya a Kakuma, il terzo campo profughi più grande del mondo, ci siamo scontrati con la tragedia dell'e - facebook.com facebook