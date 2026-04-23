costruzioni un ruolo fondamentale nello sviluppo

Negli ultimi anni, il settore delle costruzioni ha dovuto affrontare normative sempre più stringenti volte a garantire la sicurezza di operai e utenti. La conformità alle leggi è diventata una parte essenziale di ogni intervento edilizio, influenzando tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla realizzazione. Questa evoluzione normativa ha portato a un approfondimento costante delle pratiche e delle procedure nell’ambito delle costruzioni.

Nel corso degli anni, l’edilizia non si è limitata a costruire spazi, ma ha dovuto adeguarsi a normative sempre più rigorose per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini, diventata oggi un elemento imprescindibile in ogni progetto. Le costruzioni hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo locale del nostro paese. Nel periodo successivo al dopoguerra, il settore è cresciuto rapidamente con una progressiva attenzione alla sicurezza sul lavoro. San Martino in Rio ha conosciuto un forte sviluppo tra il 1976 e il 2008: il territorio si è ampliato e le aree rurali si sono ridotte. Negli anni ’60 l’economia era soprattutto agricola, ma nacquero piccole imprese artigiane che avviarono una prima industrializzazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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