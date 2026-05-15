Sub morti alle Maldive si cercano i corpi a 60 metri di profondità L’incognita meteo
Alle Maldive, le operazioni di recupero dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione sono in corso a una profondità di circa 60 metri. I dispersi stavano esplorando una grotta nell’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa, quando si sono verificati gli incidenti. Le condizioni meteorologiche rappresentano un’incognita che complica le operazioni di ricerca. I soccorritori stanno tentando di individuare e recuperare i corpi, che si trovano a una profondità considerevole nel fondale marino.
Roma, 15 maggio 2026 – Sono iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei cinque sub italiani morti mentre esploravano una grotta a 50 metri di profondità, sull’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa. Un corpo è già stato portato in superficie ieri, si cercano i restanti quattro. La Farnesina fa sapere che i sommozzatori della guardia costiera e della polizia maldiviane sono sul posto. È presente anche un esperto sub italiano che già in passato ha collaborato con le autorità locali. Secondo quanto si apprende, sarà fatta una prima ricognizione della grotta in attesa che migliorino le condizioni meteo. Il primo cadavere è stato ritrovato in una cavità a una profondità di 60 metri, si ritiene che anche gli altri quattro subacquei si trovino nei paraggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cosa succederebbe se la terra entrasse in un buco nero
Sullo stesso argomento
I 5 italiani morti alle Maldive, l’immersione a 60 metri. L’allarme meteo sull’atollo e il timore di altre vittime: l’ipotesi del guasto alle bomboleSi temono altre vittime nella tragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.
Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»
Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante un’immersione x.com
ULTIM'ORA Al via il recupero dei copri dei 5 sub italiani morti alle Maldive facebook
Sub morti alle Maldive, si cercano i corpi a 60 metri di profondità. L’incognita meteoI sommozzatori di guardia costiera e polizia setaccia una grotta dove è stata trovata una delle 5 vittime. Anche ieri c’era un avviso di tempo avverso ... quotidiano.net
Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit
Sub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: Operazione ad alto rischioCinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora da ... fanpage.it