Sub morti alle Maldive si cercano i corpi a 60 metri di profondità L’incognita meteo

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive, le operazioni di recupero dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione sono in corso a una profondità di circa 60 metri. I dispersi stavano esplorando una grotta nell’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa, quando si sono verificati gli incidenti. Le condizioni meteorologiche rappresentano un’incognita che complica le operazioni di ricerca. I soccorritori stanno tentando di individuare e recuperare i corpi, che si trovano a una profondità considerevole nel fondale marino.

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Roma, 15 maggio 2026 – Sono iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei cinque   sub italiani morti mentre esploravano una grotta a 50 metri di profondità, sull’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa. Un corpo è già stato portato in superficie ieri, si cercano i restanti quattro. La Farnesina fa sapere che i sommozzatori della guardia costiera e della polizia maldiviane sono sul posto. È presente anche un esperto sub italiano che già in passato ha collaborato con le autorità locali. Secondo quanto si apprende, sarà fatta una prima ricognizione della grotta in attesa che migliorino le condizioni meteo. Il primo cadavere è stato ritrovato in una cavità a una profondità di 60 metri, si ritiene che anche gli altri quattro subacquei si trovino nei paraggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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