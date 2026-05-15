Sub morti alle Maldive si cercano i corpi a 60 metri di profondità L’incognita meteo

Alle Maldive, le operazioni di recupero dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione sono in corso a una profondità di circa 60 metri. I dispersi stavano esplorando una grotta nell’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa, quando si sono verificati gli incidenti. Le condizioni meteorologiche rappresentano un’incognita che complica le operazioni di ricerca. I soccorritori stanno tentando di individuare e recuperare i corpi, che si trovano a una profondità considerevole nel fondale marino.

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