Maldive recuperato un solo corpo | le ricerche slittano a domani Altri 20 italiani sullo yacht
Nelle Maldive sono state avviate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora è stato recuperato un solo corpo, mentre le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. A bordo dello yacht coinvolto nell'incidente ci sono altri venti italiani. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita, e le autorità locali stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso.
Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani motri durante un'escursione subaquea alle Maltive. Già ieri è stato trovato quello di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova. Mancano però quello di sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. L'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante una immersione: recuperato un corpo. «Le condizioni meteo erano sfavorevoli»
Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione. Farnesina: “Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione, stanno bene” – La direttaLa Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta...
Radio1 Rai. . Recuperato un solo corpo, al momento, dei cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione, in circostanze ancora da chiarire. Erano Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, entrambi trentenni e legati all'Università di Genova, la guida es - Facebook facebook
Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit
Maldive, l’ambasciatore: altri 4 corpi di italiani ancora da individuareRoma, 15 mag. (askanews) – Dei cinque italiani deceduti in un’immersione nelle Maldive, al momento un solo corpo è stato recuperato, mentre gli altri quattro devono ancora essere localizzati. Lo ha de ... askanews.it
Maldive, al via il recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione subacquea: operazione ad alto rischioIeri, 14 maggio 2026, cinque italiani sono morti durante un’immersione subacquea alla Maldive. Al momento solo un corpo è stato recuperato, ora si cerca di recuperare gli altri, in quella che è consid ... notizie.it