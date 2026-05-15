Nelle Maldive sono state avviate le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora è stato recuperato un solo corpo, mentre le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani. A bordo dello yacht coinvolto nell'incidente ci sono altri venti italiani. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita, e le autorità locali stanno coordinando le operazioni di ricerca e soccorso.

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani motri durante un'escursione subaquea alle Maltive. Già ieri è stato trovato quello di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova. Mancano però quello di sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. L'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, recuperato un solo corpo: le ricerche slittano a domani. Altri 20 italiani sullo yacht

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante una immersione: recuperato un corpo. «Le condizioni meteo erano sfavorevoli»

Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione. Farnesina: “Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione, stanno bene” – La direttaLa Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta...

Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit

Maldive, l’ambasciatore: altri 4 corpi di italiani ancora da individuareRoma, 15 mag. (askanews) – Dei cinque italiani deceduti in un’immersione nelle Maldive, al momento un solo corpo è stato recuperato, mentre gli altri quattro devono ancora essere localizzati. Lo ha de ... askanews.it

Maldive, al via il recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un'immersione subacquea: operazione ad alto rischioIeri, 14 maggio 2026, cinque italiani sono morti durante un’immersione subacquea alla Maldive. Al momento solo un corpo è stato recuperato, ora si cerca di recuperare gli altri, in quella che è consid ... notizie.it