Maldive recuperato il corpo di un sub Meteo e squali complicano le ricerche
Alle Maldive è stato recuperato il corpo di un sub dopo un incidente avvenuto ieri nell'atollo di Vaavu. La ricerca, partita subito dopo l'incidente, è stata complicata dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza di squali. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e coinvolgono le autorità locali e i soccorritori. Il sub era un uomo di nazionalità italiana, e l'incidente ha suscitato attenzione tra le comunità di appassionati di immersioni.
È quello di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato alle Maldive dopo il tragico incidente subacqueo avvenuto ieri nell'atollo di Vaavu. Le altre quattro vittime - Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri - risultano ancora disperse in mare. Le operazioni di recupero dei corpi, che vede impegnati sommozzatori specializzati e imbarcazioni, dovrebbero riprendere nella giornata di domani. “Si ritiene che gli altri quattro subacquei si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il primo corpo, che si estende fino a una profondità di 60 metri”, si legge in un comunicato diramato dalla Maldives National Defense Force (Mndf). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Cinque sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta a 60 metri. #Maldive
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Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo la tragica immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale a Malè al telefono con l'ANSA, correggendo le prime notizie che avevano indicato l'identifica x.com
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