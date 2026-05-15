Maldive recuperato il corpo di un sub Meteo e squali complicano le ricerche

Alle Maldive è stato recuperato il corpo di un sub dopo un incidente avvenuto ieri nell'atollo di Vaavu. La ricerca, partita subito dopo l'incidente, è stata complicata dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza di squali. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e coinvolgono le autorità locali e i soccorritori. Il sub era un uomo di nazionalità italiana, e l'incidente ha suscitato attenzione tra le comunità di appassionati di immersioni.

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