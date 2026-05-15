Continuano le operazioni di ricerca e recupero alle Maldive dopo l’incidente subacqueo che ha causato la morte di cinque persone. Un medico specializzato in immersioni ha riferito che potrebbe trattarsi di una narcosi da azoto. Le autorità stanno lavorando per identificare le cause dell’incidente e per recuperare i corpi delle vittime. La zona interessata si trova a una profondità significativa, rendendo complessi i tentativi di salvataggio. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Può ridurre lucidità, destrezza e capacità cognitive. La fondazione Dan Europe pronta ad aiutare nelle ricerche dei corpi Proseguono alle Maldive le operazioni di ricerca e recupero dopo il grave incidente subacqueo in cui hanno perso la vita cinque persone. Le attività risultano al momento sospese a causa del peggioramento delle condizioni del mare e dovrebbero riprendere nelle prossime ore, compatibilmente con l’evoluzione del meteo. L’area sarebbe inoltre frequentata da squali grigi, circostanza che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di recupero. “La nostra priorità è aiutare le autorità locali a trovare i subacquei e restituirli alle famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub italiani morti alle Maldive, medico subacqueo: “Possibile narcosi da azoto”

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