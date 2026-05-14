La prof e sua figlia la biologa marina lo studente e l’istruttore subacqueo | chi sono gli italiani morti alle Maldive in un’immersione – Foto e Video

Tre italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime c’era una docente di ecologia marina e ricercatrice dell’università di Genova, insieme a sua figlia, una biologa marina, uno studente e un istruttore subacqueo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato in un’area frequentata da appassionati di immersioni. Sono stati recuperati foto e video dell’evento.

C’era la professoressa di ecologia marina e ricercatrice dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, alla guida del gruppo di italiani morti durante un’immersione a circa 50 metri di profondità. Con lei sua figlia Giorgia Sommacal, di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Quasi tutti i nomi sono legati alla ricerca scientifica marina, in particolare a quelle barriere coralline che da anni costituivano l’oggetto principale del loro lavoro vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Monica Montefalcone, la docente di Ecologia all’Università di Genova morta con la figlia. Monica Montefalcone, 51 anni, era professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova e lavorava al Distav, il dipartimento di Scienze della Terra. 🔗 Leggi su Open.online

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