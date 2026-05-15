Sono stati ritrovati senza vita cinque italiani durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, concentrandosi su possibili complicazioni legate alle immersioni. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono problemi legati alla narcosi da azoto, una condizione che può verificarsi durante le immersioni profonde. Le famiglie delle vittime attendono aggiornamenti sulle indagini e sui risultati delle autopsie.

Si indaga sulle cause della tragica morte dei cinque italiani durante un’escursione subacquea nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Una delle ipotesi è la cosiddetta narcosi da azoto. Cos’è la narcosi da azoto. La narcosi da azoto è un’alterazione neurologica che può colpire i subacquei durante immersioni profonde, generalmente oltre i 30-40 metri. È causata dall’ aumento della pressione dell’azoto respirato con le normali bombole ad aria compressa. L’effetto viene spesso paragonato a una sorta di “ ebbrezza da profondità “: il sub può sentirsi euforico, confuso o rallentato nei riflessi, con una riduzione della lucidità mentale e della capacità di prendere decisioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italiani morti alle Maldive, cos’è la narcosi da azoto: sintomi e rischi

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