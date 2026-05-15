Cinque italiani morti alle Maldive | l’immersione il giallo del meteo l’ipotesi ipossia

Cinque italiani sono deceduti alle Maldive durante un'immersione. Le vittime si trovavano a bordo della nave da crociera 'Duke of York' e sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Attualmente si indaga sulle cause dei decessi, con una possibile ipotesi legata all'ipossia. Sono stati esclusi al momento altri elementi, e la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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