Cinque italiani morti alle Maldive | l’immersione il giallo del meteo l’ipotesi ipossia
Cinque italiani sono deceduti alle Maldive durante un'immersione. Le vittime si trovavano a bordo della nave da crociera 'Duke of York' e sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Attualmente si indaga sulle cause dei decessi, con una possibile ipotesi legata all'ipossia. Sono stati esclusi al momento altri elementi, e la dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
(Adnkronos) – Erano in crociera a bordo della 'Duke of York' Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. I cinque italiani morti nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, stavano partecipando a un'attività subacquea nei pressi di Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Probabilmente in quel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione: indagini sulle cause della tragedia
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