Italiani morti alle Maldive l’ipotesi | Uno in difficoltà gli altri in soccorso

Dopo la notizia della morte di cinque italiani durante un’immersione nelle grotte delle Maldive, si sono fatte avanti le prime ipotesi sulle cause dell’incidente. I sub si trovavano a oltre 60 metri di profondità quando si sono verificati gli eventi fatali. Secondo alcune ricostruzioni, uno di loro avrebbe avuto problemi, e gli altri avrebbero tentato di prestargli soccorso. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica esatta e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

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