Italiani morti alle Maldive l’ipotesi | Uno in difficoltà gli altri in soccorso

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la notizia della morte di cinque italiani durante un’immersione nelle grotte delle Maldive, si sono fatte avanti le prime ipotesi sulle cause dell’incidente. I sub si trovavano a oltre 60 metri di profondità quando si sono verificati gli eventi fatali. Secondo alcune ricostruzioni, uno di loro avrebbe avuto problemi, e gli altri avrebbero tentato di prestargli soccorso. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica esatta e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

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(Adnkronos) – Dopo la morte dei cinque sub italiani alle Maldive, avvenuta durante l'esplorazione di grotte a oltre 60 metri di profondità, arrivano le prime ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto e sui motivi che avrebbero dato il via alla tragedia. "Dalle poche informazioni disponibili sappiamo che i cinque sub erano esperti, formati e autorizzati dalle autorità maldiviane. Non erano sub 'creativi', persone che prendono l'aereo e fanno immersioni nel weekend, ma professionisti impegnati in un programma di ricerca scientifica. L'immersione era in una grotta, che alle Maldive significa spesso piccoli anfratti, quindi è improbabile che abbiano esaurito la miscela respiratoria all'interno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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