Italiani morti alle Maldive l’ipotesi | Uno in difficoltà gli altri in soccorso
Dopo la notizia della morte di cinque italiani durante un’immersione nelle grotte delle Maldive, si sono fatte avanti le prime ipotesi sulle cause dell’incidente. I sub si trovavano a oltre 60 metri di profondità quando si sono verificati gli eventi fatali. Secondo alcune ricostruzioni, uno di loro avrebbe avuto problemi, e gli altri avrebbero tentato di prestargli soccorso. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica esatta e le circostanze che hanno portato alla tragedia.
(Adnkronos) – Dopo la morte dei cinque sub italiani alle Maldive, avvenuta durante l'esplorazione di grotte a oltre 60 metri di profondità, arrivano le prime ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto e sui motivi che avrebbero dato il via alla tragedia. "Dalle poche informazioni disponibili sappiamo che i cinque sub erano esperti, formati e autorizzati dalle autorità maldiviane. Non erano sub 'creativi', persone che prendono l'aereo e fanno immersioni nel weekend, ma professionisti impegnati in un programma di ricerca scientifica. L'immersione era in una grotta, che alle Maldive significa spesso piccoli anfratti, quindi è improbabile che abbiano esaurito la miscela respiratoria all'interno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
TRAGEDIA ALLE MALDIVE: COME SONO MORTI I 5 ITALIANI Intrappolati a 50 METRI
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