Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque turisti italiani, dispersi durante un’immersione subacquea, sono stati ritrovati senza vita. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso, mentre i corpi sono stati recuperati dalle acque dell’atollo. La notizia è stata confermata dalle forze di polizia e dai servizi di emergenza della zona. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’accaduto o sull’identità delle vittime.

Tragedia alle Maldice dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu. Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque italiani morti alle Maldive, risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea

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