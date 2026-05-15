Sub italiani morti alle Maldive il dolore della madre di Gianluca Benedetti | L' ho saputo dall' ambasciata
Una tragedia si è verificata alle Maldive coinvolgendo alcuni sub italiani, tra cui Gianluca Benedetti. La madre del sub ha dichiarato di aver appreso della morte del figlio dall’ambasciata, senza ulteriori dettagli forniti. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra i conoscenti e familiari delle vittime, mentre le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante le immersioni in quella zona.
Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime figura Gianluca Benedetti, la cui madre ha ricevuto la notizia dall’ambasciata. Mentre la Procura di Roma indaga sulle cause dell’incidente, le autorità locali operano a 60 metri di profondità per il recupero dei corpi, ostacolate dal maltempo. Maldive, la tragedia nell'atollo di Vaavu Il ricordo della madre di Gianluca Benedetti Le indagini della Procura e il recupero sub italiani Maldive, la tragedia nell’atollo di Vaavu Cinque cittadini italiani sono morti giovedì 14 maggio 2026 durante un’attività di diving nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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