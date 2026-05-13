Il 13 maggio 1981, nel pomeriggio, il Papa si trovava in piazza e aveva appena salutato e benedetto i fedeli dalla sua auto scoperta. Era un giorno come tanti altri, fino a quando si verificò l’attentato che colpì il pontefice. Sono trascorsi 45 anni da quel momento, che rimane uno degli eventi più significativi della storia recente del Vaticano.

Sono passati 45 anni dall’attentato a Giovanni Paolo II. Era il maggio del 1981. Giovanni Paolo II intorno alle 17 fa il suo ingresso in piazza, saluta e benedice i fedeli dalla Fiat Campagnola scoperta adibita a Papamobile. Alle 17 e 17 esatte il dramma: viene ferito, raggiunto da due proiettili esplosi da A?ca, uomo – come si scoprirà di lì a poco – appartenente al gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi. I colpi sparati da A?ca raggiungono l’addome del Papa, perforando varie volte il colon e l’intestino tenue. Wojtyla si salverà e il proiettile deviato verrà persino consacrato dallo stesso Pontefice polacco alla Madonna di Fatima, che riteneva la sua protettrice.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, 45 anni fa l'attentato a Giovanni Paolo II. Era il 13 maggio 1981

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