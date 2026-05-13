Il 13 maggio 1981 l' attentato a Wojtyla Papa Leone prega su luogo dove fu colpito

Il 13 maggio 1981, un attentato colpì il Papa, che successivamente pregò nel luogo dell’attacco. La data coincide con la memoria della Beata Vergine di Fatima, e sono passati 45 anni da allora. La vicenda ha avuto un impatto forte sulla Chiesa e sulla storia recente, attirando l’attenzione di media e fedeli. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, con il Papa che ha rivolto preghiere sul luogo dell’attentato.

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