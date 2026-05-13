Il 13 maggio 1981 l' attentato a Wojtyla Papa Leone prega su luogo dove fu colpito
Il 13 maggio 1981, un attentato colpì il Papa, che successivamente pregò nel luogo dell’attacco. La data coincide con la memoria della Beata Vergine di Fatima, e sono passati 45 anni da allora. La vicenda ha avuto un impatto forte sulla Chiesa e sulla storia recente, attirando l’attenzione di media e fedeli. La cerimonia si è svolta in un clima di raccoglimento, con il Papa che ha rivolto preghiere sul luogo dell’attentato.
“Oggi, 13 maggio, ricorre la memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. In questa data, 45 anni fa, proprio durante l’udienza generale qui in Piazza San Pietro, San Giovanni Paolo II subì l’ attentato, che non fu mortale grazie alla protezione della Vergine, come egli stesso in molti modi confermò”. Così Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro annunciando di voler “dedicare la catechesi di oggi, che ha per tema ‘La Vergine Maria modello della Chiesa’, a questo mio santo Predecessore, il cui motto era ‘Totus tuus’. Il Pontefice ha pregato in raccolta sul luogo dove fu colpito Wojtyla il 13 maggio 1981 toccando la pietra che ricorda l’attentato.🔗 Leggi su Lapresse.it
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