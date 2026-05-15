ferretti ai cinesi racconta tutti i limiti del golden power italiano

Il caso Ferretti è tornato all’attenzione dopo che una lista collegata a un’azienda statale cinese ha ottenuto una vittoria alle recenti elezioni. La vicenda riguarda i limiti e le restrizioni imposte dal governo italiano in materia di controllo sui settori strategici. La vicenda si riferisce a un’azienda italiana del settore nautico coinvolta in un’operazione di acquisizione da parte di investitori esteri, e mette in luce le regole e le procedure legate al cosiddetto golden power.

Il caso Ferretti riemerso ieri, con la vittoria della lista riconducibile al colosso statale cinese Weichai e le contestazioni del fondo ceco Kkcg sulla regolarità del processo assembleare e su possibili profili tali da richiedere un intervento del governo tramite il golden power, non è solo una vicenda di governance. È un caso che dice qualcosa di più generale su come l’Italia gestisce oggi i rapporti tra controllo industriale e capitali cinesi. Ferretti è uno dei principali gruppi italiani della nautica di alta gamma, attivo nella produzione di yacht e imbarcazioni con contenuto tecnologico avanzato. Il suo principale azionista è il gruppo cinese Weichai. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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