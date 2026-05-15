Stupri torture e video diffusi online | il dossier su Hamas che sta sconvolgendo il mondo
Un rapporto di oltre due anni di indagini raccoglie migliaia di prove e testimonianze riguardanti presunti crimini commessi da un'organizzazione. Il dossier si concentra su episodi di violenza grave, tra cui stupri, torture e la diffusione di video online. Le autorità coinvolte stanno esaminando i dettagli contenuti nel documento, che ha attirato l’attenzione internazionale. Le prove raccolte rappresentano un elemento chiave nelle eventuali future azioni legali contro i sospettati.
Un rapporto di oltre due anni di lavoro investigativo, migliaia di prove raccolte e centinaia di testimonianze. È questo il contenuto di “Silenced No More”, il dossier pubblicato il 12 maggio 2026 dalla Commissione civile sui crimini di Hamas del 7 ottobre contro donne e bambini. Il documento analizza nel dettaglio le violenze sessuali e gli abusi commessi durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele e nel periodo successivo della prigionia degli ostaggi. Secondo il rapporto, Hamas e i gruppi affiliati avrebbero utilizzato violenze sessuali, torture e umiliazioni pubbliche come parte di una strategia deliberata di guerra e terrorismo psicologico contro la società israeliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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