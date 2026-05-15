Un rapporto di oltre due anni di indagini raccoglie migliaia di prove e testimonianze riguardanti presunti crimini commessi da un'organizzazione. Il dossier si concentra su episodi di violenza grave, tra cui stupri, torture e la diffusione di video online. Le autorità coinvolte stanno esaminando i dettagli contenuti nel documento, che ha attirato l’attenzione internazionale. Le prove raccolte rappresentano un elemento chiave nelle eventuali future azioni legali contro i sospettati.

Un rapporto di oltre due anni di lavoro investigativo, migliaia di prove raccolte e centinaia di testimonianze. È questo il contenuto di “Silenced No More”, il dossier pubblicato il 12 maggio 2026 dalla Commissione civile sui crimini di Hamas del 7 ottobre contro donne e bambini. Il documento analizza nel dettaglio le violenze sessuali e gli abusi commessi durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele e nel periodo successivo della prigionia degli ostaggi. Secondo il rapporto, Hamas e i gruppi affiliati avrebbero utilizzato violenze sessuali, torture e umiliazioni pubbliche come parte di una strategia deliberata di guerra e terrorismo psicologico contro la società israeliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stupri, torture e video diffusi online: il dossier su Hamas che sta sconvolgendo il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

New York Times, chi ignora gli stupri dei terroristi di HamasLa sera del 12 maggio il New York Times ha aperto la homepage con un editoriale/reportage di Nicholas Kristof sulle presunte violenze sessuali...

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il docufilm che racconta vita, torture e veritàIn onda dal 20 maggio Arriva su Sky Documentaries il 20 maggio “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e scritto da...

Stupri, torture e video diffusi online: il dossier su Hamas che sta sconvolgendo il mondoUn rapporto di oltre due anni di lavoro investigativo, migliaia di prove raccolte e centinaia di testimonianze. È questo il contenuto di Silenced No More, ... thesocialpost.it