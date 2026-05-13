New York Times chi ignora gli stupri dei terroristi di Hamas

La sera del 12 maggio, il giornale ha pubblicato sulla homepage un articolo scritto da un corrispondente, che tratta di presunte violenze sessuali compiute da israeliani nei confronti di palestinesi detenuti. Il reportage si concentra su accuse di violenza in carcere e analizza le testimonianze raccolte. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i lettori, evidenziando come certi temi siano al centro del dibattito pubblico.

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