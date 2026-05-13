New York Times chi ignora gli stupri dei terroristi di Hamas
La sera del 12 maggio, il giornale ha pubblicato sulla homepage un articolo scritto da un corrispondente, che tratta di presunte violenze sessuali compiute da israeliani nei confronti di palestinesi detenuti. Il reportage si concentra su accuse di violenza in carcere e analizza le testimonianze raccolte. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni tra i lettori, evidenziando come certi temi siano al centro del dibattito pubblico.
La sera del 12 maggio il New York Times ha aperto la homepage con un editorialereportage di Nicholas Kristof sulle presunte violenze sessuali perpetrate da israeliani nelle carceri ai danni di palestinesi. Il 13 mattina, mentre Cnn, Washington Post, Afp e decine di altre testate davano conto delle conclusioni della Commissione civile israeliana sui crimini sessuali di Hamas del 7 ottobre, il New York Times non c’era. Interpellato mesi fa dalla Commissione, aveva già fatto sapere di non essere interessato a pubblicarne i risultati. Basterà ricordarlo quando si arriva all’incipit di Kristof: «A prescindere dalle nostre opinioni sul conflitto in Medio Oriente, dovremmo essere in grado di unirci nel condannare lo stupro».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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