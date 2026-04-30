Giulio Regeni – Tutto il male del mondo il docufilm che racconta vita torture e verità

In onda dal 20 maggio. Arriva su Sky Documentaries il 20 maggio “ Giulio Regeni – Tutto il male del mondo ”, diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi. Il documentario ricostruisce la vita di Giulio Regeni, le torture subite e la lunga battaglia giudiziaria seguita al suo sequestro e omicidio, avvenuto al Cairo nel 2016. Per la prima volta sono i genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a raccontare in prima persona la vicenda, ripercorrendo il loro impegno nella ricerca della verità contro il regime guidato da Abdel Fattah al-Sisi. Accanto a loro, la testimonianza dell’avvocata Alessandra Ballerini, protagonista del percorso legale che ha portato nel 2023 all’apertura del processo contro quattro agenti della sicurezza egiziana, con una sentenza attesa entro il 2026.🔗 Leggi su 361magazine.com

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