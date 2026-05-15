Studio di chirurgia estetica a Crotone non c' era nulla a norma | due donne senza titoli denunciate

Da virgilio.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crotone sono state denunciate due donne ucraine accusate di esercizio abusivo della professione medica. Le due sono state trovate a gestire studi di chirurgia estetica privi di autorizzazioni e titoli necessari. Sono stati sequestrati i locali utilizzati per le procedure non autorizzate, mentre le indagini continuano per verificare ulteriori irregolarità. La Polizia ha condotto controlli mirati nei centri presenti in città, a seguito di segnalazioni e verifiche di routine.

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Due cittadine ucraine sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica e le loro attività di chirurgia estetica non autorizzate sono state sequestrate a Crotone. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di accertare che le donne offrivano trattamenti estetici invasivi senza i necessari titoli abilitativi, esponendo i clienti a gravi rischi per la salute e operando in totale evasione di imposta. Le indagini: monitoraggio dei social e osservazione sul territorio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo economico del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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