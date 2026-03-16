Interventi di chirurgia estetica eseguiti in abitazioni private senza autorizzazioni | otto persone denunciate a Napoli

Da ilfattoquotidiano.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, otto persone sono state denunciate per aver pubblicizzato sui social trattamenti di chirurgia estetica a prezzi bassi, poi eseguiti in abitazioni private senza le necessarie autorizzazioni. Le persone coinvolte praticavano iniezioni di botulino e acido ialuronico in ambienti non idonei e con condizioni igienico-sanitarie precarie, senza rispettare le norme di legge.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Pubblicizzavano su profili social trattamenti a prezzi vantaggiosi: poi eseguivano gli interventi di chirurgia e medicina estetica – come iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico – in abitazioni private e senza autorizzazioni in condizioni igienico-sanitarie precarie. Otto persone sono state denunciate della Guardia di finanza di Napoli per esercizio abusivo della professione medica. I falsi medici, alcuni dei quali percepivano il reddito di cittadinanza o l’assegno di inclusione, offrivano trattamenti estetici a prezzi inferiori a quelli di mercato, operando in totale evasione fiscale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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