Crotone interventi di chirurgia estetica senza autorizzazioni | scoperti due ambulatori abusivi

A Crotone, la Guardia di finanza ha individuato due ambulatori gestiti da due cittadine ucraine, dove venivano eseguite prestazioni di chirurgia estetica senza le necessarie autorizzazioni. Le strutture, considerate abusive, sono state scoperte nel corso di controlli mirati sul territorio. Nessuna delle due strutture risultava in regola con le normative sanitarie e amministrative previste per questo tipo di attività. Le autorità hanno sequestrato le apparecchiature e avviato le procedure per le eventuali sanzioni.

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Erogavano prestazioni mediche di chirurgia estetica senza autorizzazioni. Lo ha scoperto a Crotone la Guardia di finanza che ha individuato due ambulatori abusivi gestiti da due cittadine di nazionalità ucraina. Le due sono state denunciate. Le indagini hanno, infatti, dato conto di come le sedicenti professioniste pubblicizzassero sui rispettivi profili Instagram trattamenti estetici altamente invasivi, consistenti principalmente in iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico di dubbia provenienza, che per legge possono essere effettuati solo da un medico chirurgo specializzato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crotone, interventi di chirurgia estetica senza autorizzazioni: scoperti due ambulatori abusivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crotone, scoperti due ambulatori abusivi di medicina estetica Sullo stesso argomento Interventi di chirurgia estetica eseguiti in abitazioni private senza autorizzazioni: otto persone denunciate a NapoliDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Pubblicizzavano su profili social... Chirurgia estetica senza autorizzazioni, denunciati 8 falsi mediciTempo di lettura: 2 minutiEseguivano interventi di chirurgia e medicina estetica, senza autorizzazioni: otto medici abusivi, che pubblicizzavano su... Crotone: interventi di chirurgia estetica senza autorizzazioni, scoperti due ambulatori abusivi(LaPresse) Erogavano prestazioni mediche di chirurgia estetica senza autorizzazioni. Lo ha scoperto a Crotone la Guardia di finanza che ... stream24.ilsole24ore.com Chirurgia estetica, scoperti ambulatori abusivi CrotoneOperazione avviata attraverso monitoraggio dei social, denunciate due donne, sequestrati botulino ed acido ialuronico ... ilcrotonese.it