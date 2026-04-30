Concessioni d’acqua | il Consiglio Valle riceve la bozza di decreto

Il Consiglio Valle ha ricevuto una bozza di decreto riguardante le concessioni idriche regionali. La proposta prevede che la Regione abbia il controllo sulla durata delle concessioni, sui canoni e sull’assegnazione delle risorse idriche, che saranno gestite attraverso procedure di gara. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto completo del decreto o sui tempi di approvazione.

? Cosa sapere Il Consiglio Valle riceve la bozza di decreto sulle concessioni idriche regionali.. La Regione gestirà autonomamente durata, canoni e assegnazione delle risorse idriche tramite gare.. Il Consiglio Valle riceve oggi la bozza di decreto legislativo sulle concessioni di derivazione d’acqua, un documento che seguirà l’annuncio fatto da Tajani lo scorso 18 aprile e che ora attende il parere dell’assemblea regionale prima di approdazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. Siamo arrivati a questo punto dopo che una commissione paritetica ha lavorato per modificare un primo testo, già durante la scorsa legislatura. La questione non è solo burocrazia che scende dai piani alti di Roma; riguarda come la nostra terra gestirà le sue risorse più preziose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Concessioni d’acqua: il Consiglio Valle riceve la bozza di decreto Notizie correlate Riforma Istituti tecnici, scarica la bozza del Decreto. Il PDFPronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera... Riforma Istituti tecnici 2026, scarica la bozza del Decreto. Il PDFPronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Testolin, 'via libera da Paritetica a norma attuazione su concessioni idroelettriche'; Nuova norma sulle concessioni idroelettriche: rafforzati i controlli sull’in house e stop alle proroghe; Concessioni idroelettriche, Lega e FdI 'poca serietà da parte di Forza Italia'. Trasmessa al Consiglio Valle la norma sulle concessioni idroelettricheDopo l'annuncio del vicepremier Antonio Tajani dello scorso 18 aprile, l'attesa bozza di decreto legislativo sulle norme di attuazione dello statuto speciale riguardanti le concessioni di derivazione ... ansa.it Opposizione,Valle d'Aosta ha mani legate su concessioni idroelettricheMentre tutte le Regioni italiane stanno già legiferando sul futuro delle concessioni idroelettriche, la Valle d'Aosta - paradossalmente proprio nel campo in cui dovrebbe esercitare la sua massima ... ansa.it La Giunta regionale ha approvato oggi il Rendiconto generale e consolidato relativo all’esercizio 2025. Il disegno di legge sarà ora all'esame del Consiglio Valle. - facebook.com facebook Corte dei conti, il Consiglio Valle designa Chiofalo per la sezione di controllo... x.com