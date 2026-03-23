Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A causa dell’aumento dei casi di Epatite A in Campania, le autorità regionali hanno avviato un rafforzamento delle misure di controllo per garantire la sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai molluschi bivalvi, noti per essere a rischio di contaminazione. Questo intervento prevede un’integrazione delle azioni di prevenzione per tutelare la salute dei cittadini. Al 18 marzo 2026, sono stati segnalati un totale di 133 casi di Epatite A, un dato che richiede un monitoraggio rigoroso e una pronta risposta da parte delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A: controlli severi su cibo e acqua, alimenti da evitare per sicurezza.

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