Studenti depositano macerie fuori dall' ufficio del rettore | protesta alla Federico II per Gaza
Gli studenti del collettivo Ecologia Politica Napoli hanno posizionato alcune macerie fuori dall’ufficio del rettore dell’università Federico II. La protesta si riferisce alla situazione a Gaza. La presenza delle macerie ha attirato l’attenzione dei passanti e delle persone presenti nel campus. La manifestazione si svolge in un momento di tensione legata ai fatti nella regione. Non sono stati riferiti danni o interventi immediati delle forze dell’ordine.
Studenti del collettivo Ecologia Politica Napoli hanno depositato alcune macerie fuori dall'ufficio del rettore dell'università Federico II. Un gesto simbolico, spiegano gli attivisti, per contestare gli accordi dell'ateneo con realtà considerate legate al settore militare e per richiamare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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