Studenti depositano macerie fuori dall' ufficio del rettore | protesta alla Federico II per Gaza

Gli studenti del collettivo Ecologia Politica Napoli hanno posizionato alcune macerie fuori dall’ufficio del rettore dell’università Federico II. La protesta si riferisce alla situazione a Gaza. La presenza delle macerie ha attirato l’attenzione dei passanti e delle persone presenti nel campus. La manifestazione si svolge in un momento di tensione legata ai fatti nella regione. Non sono stati riferiti danni o interventi immediati delle forze dell’ordine.

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