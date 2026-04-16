Trump stringe accordi alla Federico II | il flash mob degli studenti

Questa mattina a Napoli, nel chiostro di Porta di Massa presso l’Università Federico II, si è svolto un flash mob organizzato dal collettivo Ecologia Politica Napoli. L’azione ha coinvolto studenti e attivisti che hanno protestato contro un protocollo d’intesa firmato di recente. La protesta si è svolta nel cortile dell’ateneo, coinvolgendo i presenti con un’installazione simbolica. Nessun rappresentante istituzionale ha partecipato all’evento.

Questa mattina, giovedì 16 aprile, nel chiostro di Porta di Massa a Napoli, sede del dipartimento di studi umanistici della Università degli Studi di Napoli Federico II, gli attivisti del collettivo Ecologia Politica Napoli hanno messo in scena una protesta simbolica contro il protocollo d’intesa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gli studenti contro il bullismo tra flash mob e nastri bluCirca 300 studenti delle scuole medie e delle scuole superiori di Cesenatico, hanno manifestato in piazza Ciceruacchio sull’asta di Levante del porto... Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e roboticaHome > Video > Napoli, Lego Challenge alla Federico II: centinaia di studenti si sfidano con enigmi, modellini e robotica Centinaia di studenti, tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Non siete più speciali: Trump scarica Meloni (che stringe accordi con Zelensky); OpenText punta sul cloud sovrano e stringe accordi con AWS Sovereign Cloud e Google Cloud; Nuovi accordi e condivisione di know how | il piano di Sanchez per cooperare con la Cina. Trump stringe accordi alla Federico II: il flash mob degli studentiGli studenti del dipartimento di studi umanistici a Porta di Massa hanno inscenato una rappresentazione del patto firmato tra l’ateneo e il Joint Force Command Naples, con due tra loro travestiti da r ... napolitoday.it Non siete più speciali: Trump scarica Meloni (che stringe accordi con Zelensky)La premier tira dritto, accoglie il leader ucraino a Roma e avverte: Un Occidente diviso è un regalo a Mosca ... lasicilia.it Gli Stati Uniti allargano la "chiamata alle armi” fino alle aziende. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l’amministrazione Trump, già da prima dell’inizio della guerra in Iran, starebbe chiedendo ai produttori americani di rafforzare il loro ruolo nella prod facebook Meloni fa “scudo” a Zelensky. I nuovi attacchi di Trump. Ribaltone Mps. L'ex ministro Franco: “Lovaglio L'avevamo scelto noi". Di @carusocarmelo x.com