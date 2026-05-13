Studentesse di Gaza giunte in città La gioia di Daniele Silvetti | Benvenute ad Ancona

Due studentesse di Gaza, iscritte all’Università politecnica delle Marche, sono arrivate ad Ancona e hanno iniziato a frequentare i corsi dopo aver vissuto mesi di impossibilità a farlo a causa del conflitto nella loro regione. Il sindaco della città ha pubblicato un messaggio su Facebook per accoglierle, esprimendo la propria soddisfazione per il loro arrivo. Le giovani studentesse sono state accolte con entusiasmo nella città marchigiana.

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