Studentesse di Gaza giunte in città La gioia di Daniele Silvetti | Benvenute ad Ancona
Due studentesse di Gaza, iscritte all’Università politecnica delle Marche, sono arrivate ad Ancona e hanno iniziato a frequentare i corsi dopo aver vissuto mesi di impossibilità a farlo a causa del conflitto nella loro regione. Il sindaco della città ha pubblicato un messaggio su Facebook per accoglierle, esprimendo la propria soddisfazione per il loro arrivo. Le giovani studentesse sono state accolte con entusiasmo nella città marchigiana.
ANCONA – Con un post su Facebook, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha voluto dare il benvenuto alle due studentesse di Gaza dell’Università politecnica delle Marche, da tempo iscritte alla Facoltà di Economia, ma che non hanno mai potuto frequentare i corsi prima di oggi per via della guerra.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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