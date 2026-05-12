Atterrate a Fiumicino le due studentesse di Gaza dell' UnivpM Marco Battino | Da oggi Ancona è la loro seconda casa
Le due studentesse provenienti da Gaza e iscritte all’Università Politecnica delle Marche sono arrivate oggi nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino, insieme ad altri studenti palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza. Le giovani, che si trovavano bloccate nella loro città da mesi, sono state accolte nel trasferimento verso altre destinazioni. Marco Battino ha dichiarato che Ancona sarà la loro seconda casa da questo momento in poi.
ANCONA – Sono atterrate nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, all’aeroporto di Fiumicino, insieme ad altri studenti palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza, le due giovani universitarie iscritte all’Università politecnica delle Marche bloccate nella loro città da mesi a causa della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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