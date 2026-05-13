Morto lo studente 18enne di Monopoli caduto dal balcone a Lignano mentre era in gita scolastica

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere caduto da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. L’incidente è avvenuto il 3 maggio e, nonostante le cure mediche, il ragazzo non è sopravvissuto. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno valutando eventuali verifiche sulle circostanze del fatto. La famiglia e le autorità sono coinvolte nelle indagini.

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