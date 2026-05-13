Morto lo studente 18enne di Monopoli caduto dal balcone a Lignano mentre era in gita scolastica
Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere caduto da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. L’incidente è avvenuto il 3 maggio e, nonostante le cure mediche, il ragazzo non è sopravvissuto. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno valutando eventuali verifiche sulle circostanze del fatto. La famiglia e le autorità sono coinvolte nelle indagini.
Roma, 13 maggio 2026 – Il ragazzo di 18 anni, M.G., precipitato lo scorso 3 maggio da un balcone dell’hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica non ce l’ha fatta. Il giovane di Monopoli, provincia di Bari, è morto nella serata di ieri. Una notizia che sconvolge l’intera comunità. Una di quelle tragedie che colpiscono famiglie, scuola e una città intera, per un momento di gioia, l’ultima gita scolastica prima dell’esame di maturità al liceo scientifico del Polo G.Galilei – Marie Curie di Monopoli, che in un attimo si trasforma in parole che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Stando a una prima ricostruzione, il 18enne si sarebbe allontanato dopo cena per poi cadere dal secondo piano dell’albergo in cui soggiornava con gli altri studenti, da un’altezza di circa 4 metri, rimanendo per qualche momento cosciente.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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