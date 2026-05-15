A Monopoli, si è scoperto che la borsa di studio dedicata a Massimo Guccione ha un valore superiore a 10.000 euro. Restano da chiarire le circostanze precise della caduta dal balcone dell'hotel coinvolto nell'incidente. La destinazione concreta della borsa di studio e i soggetti che ne beneficeranno sono ancora da definire, poiché le informazioni ufficiali non sono state rese note. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso.

? Domande chiave Come si è verificata la caduta dal balcone dell'hotel?. Chi beneficerà concretamente della borsa di studio dedicata a Massimo?. Perché la famiglia ha scelto di donare gli organi del ragazzo?. Come ha reagito la comunità di Monopoli dopo la tragedia?.? In Breve Borsa destinata a studenti con Isee familiare inferiore a 25.000 euro.. Padre Pietro Guccione promuove l'iniziativa tramite i canali social.. Fondo creato dopo la donazione degli organi decisa dai genitori.. Progetto rivolto agli studenti meritevoli del liceo di Monopoli.. La raccolta fondi per la borsa di studio dedicata a Massimo Guccione ha superato quota 10.000 euro sulla piattaforma GoFundMe, dopo il tragico evento avvenuto dieci giorni fa a Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monopoli, oltre 10.000 euro per la borsa di studio di Massimo Guccione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inside Europe’s secret pro-Russia breakaway states

Sullo stesso argomento

Borsa di studio da 5.000 euro: la Normale quadruplica il contributo per gli studenti di fasce economiche più deboliPisa, 9 aprile 2026 – La Scuola Normale di Pisa quadruplica l’importo delle borse di studio destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle...

Contante alla Dogana, nel tetto massimo di 10.000 euro vi rientrano oro e assegniIl tetto massimo di denaro contante, che si può tenere in tasca nel momento in cui si supera la dogana, è 9.

Chi era Massimo Guccione, lo studente di Monopoli morto in gita. Il padre lancia la borsa di studio in suo nomeMassimo era considerato un talento della fisica, ad aprile aveva rappresentato la sua scuola alle Olimpiadi Italiane della Fisica di Senigallia. Una borsa di studio in suo nome ora sarà dedicata ai di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Massimo Guccione morto cadendo dal balcone in gita: il padre lo ricorda con una borsa di studioAveva 18 anni e una vita ancora tutta da vivere, quando, nella serata di martedì 12 maggio 2026, è morto all'ospedale di Udine, dove era ricoverato da dieci giorni dopo una caduta dal balcone di un ... tag24.it