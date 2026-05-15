Stretti del Bosforo e dei Dardanelli Ankara li definisce turchi e la Grecia si arrabbia
La tensione tra Turchia e Grecia, alleati nella NATO, resta elevata. La disputa riguarda la gestione degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, che Ankara definisce “turchi”. La Grecia si è detta infastidita dalle dichiarazioni e dalle posizioni adottate dalla Turchia sui passaggi strategici. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando il ruolo di questi stretti come rotte fondamentali per il traffico marittimo e il controllo territoriale. La disputa si inserisce in un quadro di relazioni spesso tese tra i due paesi.
Rimane alta la tensione tra Turchia e Grecia, alleati Nato. In questo delicato frangente storico, si è aggiunto il dilemma della gestione degli Stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Visto che, secondo gli accordi internazionali, questi sono sotto la custodia di Ankara, la Turchia ha respinto l'obiezione della Grecia sottoposta alle Nazioni Unite a proposito dell’uso del termine "Stretti turchi", definendo le critiche di Atene politicamente motivate e incoerenti con l'uso internazionale consolidato. Yildiz ha dichiarato che la Turchia "respinge categoricamente e completamente" le rivendicazioni greche, sottolineando che i tentativi di politicizzare un termine geografico ampiamente riconosciuto non favoriscono la stabilità regionale né un dialogo costruttivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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