missile su ankara ma i container turchi passano lo stretto

Un missile è stato lanciato su Ankara, mentre i container turchi attraversano lo stretto. A Teheran, una donna è stata uccisa da un’esplosione vicino a un corteo, e altre esplosioni sono avvenute in Libano durante la visita di un inviato papale. La situazione si sviluppa in diverse zone del Medio Oriente e del Vicino Oriente.

Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi coinvolgendo progressivamente un’area sempre più ampia del Medio Oriente. Mentre gli attacchi militari si moltiplicano su diversi fronti, all’interno della Repubblica islamica cresce l’incertezza sulla stabilità del potere politico, alimentando rivalità e manovre tra alcune delle figure più influenti del regime. La campagna militare israeliana prosegue con intensità. Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che dall’avvio dell’operazione «Leone Ruggente», iniziata il 28 febbraio, sono stati effettuati oltre 7.600 attacchi sul territorio iraniano e più di 1.100 in Libano. Secondo il bilancio diffuso dai vertici militari, circa 2. 🔗 Leggi su Laverita.info

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