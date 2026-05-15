Straniero senza biglietto minaccia capotreno con un coltello | sarà espulso

Un uomo senza biglietto ha minacciato con un coltello il capotreno, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Dopo aver aggredito verbalmente e con una lama un dipendente del trasporto pubblico, è stato arrestato e denunciato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La vicenda si è conclusa con la sua identificazione e il conseguente provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. La polizia ha confermato che l'uomo non aveva documenti validi e stava viaggiando senza titolo.

di Francesca Galici – È successo alla stazione di Borgo Panigale, dove un cittadino straniero di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, ha provato a salire a bordo del treno regionale 17762 in compagnia di una donna di cittadinanza spagnola. Nessuno dei due era provvisto di biglietto e, come da regolamento, il capotreno ha chiesto loro di scendere dal treno, dove nel frattempo erano riusciti a salire. A quel punto, però, l’uomo ha dato in escandescenze contro il dipendente delle ferrovie nell’esercizio delle sue funzioni. Prima lo ha insultato, ha inveito contro di lui, ma vedendo che il capotreno non arretrava dalla sua decisione ha estratto un coltello con una lama di 20 centimetri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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