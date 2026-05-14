Un uomo straniero irregolare è stato rinchiuso nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia dopo aver minacciato con un coltello un capotreno. L'aggressione è avvenuta mentre il personale ferroviario chiedeva a un passeggero di mostrare il titolo di viaggio per quella tratta. Il capotreno non ha subito ferite gravi, ma l’episodio ha portato all’arresto dell’uomo e al suo trasferimento nel centro di detenzione. L’incidente si aggiunge a una serie di episodi simili avvenuti negli ultimi mesi.

Ancora un capotreno aggredito per aver fatto il suo lavoro, per aver chiesto a un passeggero se era in possesso del titolo di viaggio per usufruire di quella tratta. È successo alla stazione di Borgo Panigale, dove un cittadino straniero di 27 anni, irregolare sul territorio italiano, ha provato a salire a bordo del treno regionale 17762 in compagnia di una donna di cittadinanza spagnola. Nessuno dei due era provvisto di biglietto e, come da regolamento, il capotreno ha chiesto loro di scendere dal treno, dove nel frattempo erano riusciti a salire. A quel punto, però, l’uomo ha dato in escandescenze contro il dipendente delle ferrovie nell’esercizio delle sue funzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Straniero irregolare minaccia capotreno con un coltello: ora è nel Cpr di Gorizia

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