a bordo senza biglietto minaccia il capotreno

Caos domenica mattina a bordo del treno regionale n. 3912: la tranquillità dei passeggeri è stata bruscamente interrotta dalla condotta molesta di un giovane passeggero, un 25enne di origini nordafricane, residente a Bologna e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dal personale mentre viaggiava sprovvisto di regolare titolo di viaggio. Alla richiesta di esibire il biglietto, l’uomo, che palesava un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, ha reagito in modo aggressivo. La situazione è degenerata rapidamente quando il giovane ha iniziato a proferire frasi pesantemente ingiuriose e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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