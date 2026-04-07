Agrigento ricorda Giuliano Guazzelli | messa e cerimonia nel 34esimo anniversario dell’agguato

Agrigento si appresta a commemorare il maresciallo maggiore dei carabinieri ucciso nel 1992, nel 34esimo anniversario dell’agguato. La cerimonia prevede una messa e una cerimonia di ricordo per ricordare la figura di Guazzelli, vittima di un attentato mafioso avvenuto il 4 aprile di quell’anno. La comunità si riunirà per onorare la memoria del militare e riflettere sugli avvenimenti di quel periodo.

Doppio momento di commemorazione tra la Rettoria di San Nicola e il viadotto dove fu ucciso il maresciallo dei carabinieri Agrigento si prepara a ricordare il maresciallo maggiore “aiutante” dei carabinieri Giuliano Guazzelli, a 34 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa avvenuta il 4 aprile 1992. Domani, 8 aprile, sono in programma due momenti di commemorazione che coinvolgeranno istituzioni, forze dell’ordine e familiari. Alle 10,30, alla Rettoria di San Nicola, sarà celebrata una santa messa officiata dal cappellano militare della legione carabinieri “Sicilia” don Salvatore Falzone. Alla funzione prenderanno parte i familiari del... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Casapulla ricorda Monsignor Michele Buro: sabato 28 febbraio Santa Messa nel 25° anniversario della morteUn momento di memoria e gratitudine per una figura che ha segnato la storia ecclesiale locale e internazionale.

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Temi più discussi: Il 4 aprile 1992 veniva ucciso il maresciallo Guazzelli, ne omaggia la memoria il sindaco di Menfi Clemente; Mafia, 34 anni fa l’omicidio del mastino Giuliano Guazzelli; Menfi ricorda il maresciallo Guazzelli: La città non dimentica; Guazzelli, il dovere fino all’ultimo respiro: Agrigento non dimentica.

Mafia, 34 anni fa l’omicidio del mastino Giuliano GuazzelliIn provincia di Agrigento Guazzelli divenne un simbolo. Sapeva dove mettere le mani, capiva tutto al volo. Era un toscano che ragionava con la mente di un siciliano. Per questo era sempre davanti a tu ... grandangoloagrigento.it

Sciacca, la Lega Navale intitolerà un’imbarcazione a vela al maresciallo vittima di mafia Giuliano GuazzelliDalla rotta dei traffici illegali a simbolo concreto di legalità e impegno civile. A Sciacca, la Lega Navale si prepara a intitolare un’imbarcazione a vela al maresciallo Giuliano Guazzelli, vittima ... msn.com

#4aprile 1992, Agrigento. Il Maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli è vittima di un attentato di matrice mafiosa. Era già scampato ad un precedente agguato, nel 1981, a seguito del quale il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva percorso con lui le - facebook.com facebook