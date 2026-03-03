Strage di Balvano la commemorazione nel giorno dell’82esimo anniversario

Oggi, alla stazione ferroviaria di Cava, si sono svolte le cerimonie in ricordo delle vittime della strage di Balvano, avvenuta 82 anni fa. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno deposto fiori per onorare le persone morti nell’incidente ferroviario. La giornata ha visto momenti di raccoglimento e ricordo, nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita in quella tragedia.

Il Sindaco Vincenzo Servalli, con l'Assessore all'Istruzione Lorena Iuliano, insieme con Adolfo, Mario e Alfonso Alfieri, parenti di vittime della tragedia, hanno deposto dei fiori davanti la targa che fu collocata il 3 marzo 2017 all'ingresso della stazione ferroviaria cavese. Erano presenti anche alunni dell'IIS Della Corte Vanvitelli, oltre ad assessori, consiglieri comunali e diversi cittadini che hanno avuto vittime da quel disastro ferroviario, il più grave della storia d'Italia. Ad officiare la benedizione è stato il parroco della concattedrale don Rosario Sessa. "La strage di Balvano è di una attualità disarmante – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – oggi come allora assistiamo inermi alla tragedia della guerra che come unico risultato porta la fame e la disperazione dei popoli.