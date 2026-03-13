A rapporto da Mattarella Giorgia Meloni telefonista nuovi aumenti da oggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di venerdì 13 marzo 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 13 marzo 2026. La guerra in Iran e in Medio Oriente, l'analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Questi i temi che saranno affrontati oggi nel corso del Consiglio supremo di difesa convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quanto comandante delle forze armate. Si discuterà anche dell'attacco alla base di Erbil, dove ci sono 141 militari italiani nell'ambito di un'operazione Nato. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Trump asso pigliatutto, cosa ha deciso Meloni, donna accoltellata da uno sconosciuto sul bus e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Leggi anche: Bimbo col cuore "bruciato" verso il fine vita, Trump "spaccone", da Meloni frecce avvelenate e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: A rapporto da Mattarella. Convocato (in anticipo) il Consiglio superiore di Difesa; Crisi in Medio Oriente: Meloni e Crosetto salgono al Colle per riferire a Mattarella; Crosetto-Mantovano, la guerra fredda nel governo: dietro lo scontro l’ombra del Quirinale dopo Mattarella - Indiscreto; Meloni e Crosetto da Mattarella al Colle: i paletti sugli aiuti militari. E oggi il voto alla Camera.

A rapporto da Mattarella. Convocato (in anticipo) il Consiglio superiore di DifesaLa guerra in Iran, quindi le conseguenze per la sicurezza e la difesa nazionale. Il presidente della Repubblica riunisce il governo al Quirinale ... huffingtonpost.it

Aspetto le dimissioni di Mattarella. A Milano il fuoriprogramma che imbarazza MeloniMomento di imbarazzo per Giorgia Meloni al teatro Parenti di Milano. Appena salita sul palco per l’evento per il Sì al referendum, le si è accostata un uomo che si è presentato, le ha consegnato presu ... repubblica.it

Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi pomeriggio è intervenuta all'evento "Sì. Una riforma che fa giustizia", a Milano, in vista del referendum del 22 e 23 marzo - facebook.com facebook

#piazzapulita Secondo Matteo Renzi, Giorgia Meloni è 'politicamente schiacciata dall’abbraccio di Trump'. x.com