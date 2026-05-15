Una giornata di immersione nelle Maldive si è conclusa con una tragedia che ha coinvolto più sub. Le autorità stanno indagando su quanto accaduto, ma ancora non ci sono dettagli certi sulle cause dell’incidente. Le vittime sono state trovate senza vita in acque vicino all’isola, e le circostanze sono al centro di accertamenti. Restano ancora molte domande senza risposta su quello che è successo durante l’immersione e sulle eventuali responsabilità.

Quella che doveva essere un’immersione tra le più suggestive delle Maldive si è trasformata in una tragedia che continua a lasciare interrogativi inquietanti. Cinque sub italiani esperti hanno perso la vita nelle acque dell’atollo di Vaavu, in un incidente subacqueo che ha sconvolto sia il mondo accademico sia quello delle immersioni tecniche. Le ricerche, complicate dal maltempo e dalla profondità raggiunta dal gruppo, stanno cercando di chiarire cosa sia successo negli ultimi minuti trascorsi sott’acqua. Le ipotesi al vaglio sono diverse e gli investigatori non escludono una concatenazione di fattori: problemi tecnici, perdita di orientamento, correnti improvvise o persino una reazione fisica legata all’ossigeno respirato in profondità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strage alle Maldive, perché i sub sono morti: gli atroci dubbi

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