Perché sono morti i 5 sub italiani alle Maldive

Cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte sottomarine a circa 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I corpi sono stati rinvenuti nelle acque dell’area, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La tragedia ha coinvolto appassionati di immersioni provenienti da diverse regioni e si è verificata durante un’immersione organizzata in un sito noto per le sue grotte sottomarine. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di subacquea e le autorità locali.

Cinque italiani sono morti durante un’immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un’indagine. Nel sito di immersione sull’atollo Vaavu le condizioni meteo erano sfavorevoli: per la zona era stata emessa un’allerta gialla. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina dell’ Università di Genova, e la figlia ventiduenne Giorgia Sommacal, 23 anni. Poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. 🔗 Leggi su Open.online

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Morti 5 sub italiani alle Maldive - In grotta a 50 metri di profondità

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