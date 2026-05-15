Strage alle Maldive cosa può andare storto in un’immersione profonda | dall’aria contaminata a narcosi e panico tutti i rischi
Il 14 maggio cinque persone italiane hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte sottomarine dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri di profondità, suscitando domande sui potenziali rischi legati alle immersioni profonde. Tra le possibili cause considerate ci sono problemi legati all’aria contaminata, episodi di narcosi da azoto e momenti di panico tra i subacquei. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dei partecipanti.
Cinque italiani sono morti il 14 maggio durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Partecipavano a una crociera scientifica biologica, erano tutti sub esperti. Le vittime sono: Monica Montefalcone, professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova, Giorgia Sommacal, figlia 22enne di Monfalcone, Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo originario di Padova, Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice piemontese di 31 anni, Federico Gualtieri, 31enne piemontese, laureato in Biologia ed ecologia marina e istruttore subacqueo certificato. Nella combo, da sinistra Monica Montefalcone, Federico Gualtieri, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino, scomparsi in un'immersione alle Maldive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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