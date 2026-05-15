Strage alle Maldive cosa può andare storto in un’immersione profonda | dall’aria contaminata a narcosi e panico tutti i rischi

Il 14 maggio cinque persone italiane hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte sottomarine dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri di profondità, suscitando domande sui potenziali rischi legati alle immersioni profonde. Tra le possibili cause considerate ci sono problemi legati all’aria contaminata, episodi di narcosi da azoto e momenti di panico tra i subacquei. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni dei partecipanti.

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