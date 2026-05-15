Strade provinciali Valle di Vico e 87 abbandonate e pietose intervenire prima di incidenti | la segnalazione

Le strade provinciali 39 e 87 si trovano in condizioni di abbandono e deterioramento, come documentato da diverse foto che mostrano il manto stradale in pessimo stato nel tratto che attraversa il comune di Ronciglione. La segnalazione evidenzia come queste arterie siano trascurate dalle istituzioni da tempo e mette in guardia sulla possibilità di incidenti imminenti se non si interviene rapidamente. La situazione attuale solleva preoccupazioni sulla sicurezza di chi le percorre quotidianamente.

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