Strade provinciali Valle di Vico e 87 abbandonate e pietose intervenire prima di incidenti | la segnalazione
Le strade provinciali 39 e 87 si trovano in condizioni di abbandono e deterioramento, come documentato da diverse foto che mostrano il manto stradale in pessimo stato nel tratto che attraversa il comune di Ronciglione. La segnalazione evidenzia come queste arterie siano trascurate dalle istituzioni da tempo e mette in guardia sulla possibilità di incidenti imminenti se non si interviene rapidamente. La situazione attuale solleva preoccupazioni sulla sicurezza di chi le percorre quotidianamente.
Le strade provinciali 39 Valle di Vico e 87 abbandonate dalle istituzioni. È con amarezza e indignazione che scrivo l'ennesima denuncia sul degrado delle strade provinciali in oggetto, allegando foto del manto stradale in condizioni pietose nel tratto che dal comune di Ronciglione costeggia il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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