Siringhe abbandonate su via Jemma a Battipaglia | la segnalazione

Un utente ha segnalato la presenza di siringhe abbandonate in via Rosa Jemma, a Battipaglia. Le siringhe, usate e lasciate sulla strada, sono state notate da alcuni residenti che hanno condiviso la foto nel gruppo Facebook “Sei di Battipaglia…il vero!”. La presenza di rifiuti di questo tipo in un'area pubblica rappresenta un problema visibile per i passanti.

