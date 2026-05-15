Strade chiuse a Fermo arriva il Giro d' Italia 2026 Viabilità parcheggi e navette | cosa sapere

Domani, sabato 16 maggio, le strade di Fermo verranno chiuse al traffico a partire dalle 16,30 per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia 2026. La viabilità subirà modifiche, con divieti di sosta e deviazioni programmate lungo il percorso. Sono previste anche limitazioni ai parcheggi e l’attivazione di servizi di navetta per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori. Le disposizioni resteranno in vigore fino al termine dell’evento e saranno comunicate attraverso appositi cartelli e avvisi pubblici.

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Fermo, 15 maggio 2026 – Domani, sabato 16 maggio, è il giorno della corsa rosa. Dalle 16,30 la carovana del Giro d’Italia approderà nel territorio comunale di Fermo e lo percorrerà quasi interamente, passando dalla costa alla collina, fino ad attraversare il salotto buono della città, Piazza del Popolo e arrivare a tagliare il traguardo allestito presso il Girfalco. La tappa 8 Chieti-Fermo Una Fermo in grande spolvero, colorato di rosa Rcs, sicuramente con una degna cornice di pubblico pronta a riaccogliere a distanza di 50 anni dall’ultimo evento simile, non solo il Giro d’Italia ma un arrivo di tappa. Un evento dai grandi numeri, che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse a Fermo, arriva il Giro d'Italia 2026. Viabilità, parcheggi e navette: cosa sapere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full:He tolerated everything for his girlfriend with endless tenderness#drama Sullo stesso argomento Il Giro d’Italia arriva in Appennino: guida completa a strade chiuse, orari e navetteDomenica 17 maggio l’Appennino bolognese si tinge di rosa per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: l’arrivo di tappa del Giro... La Carovana rosa a Fermo. Giro d’Italia, i preparativi: il piano per viabilità e parcheggiCresce l’attesa per l’arrivo dell’ottava tappa del 109esimo Giro d’Italia, sabato alle 17,25 al Girfalco. Nati dal respiro di Dio, mandati a costruire fraternità. La Bibbia è un libro pieno di strade e di vento, come Pentecoste: vento impe­tuoso e respiro leggero, strade che convergono e ripartono. Gesù venne a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e con un gesto x.com Chieti-Fermo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateSabato 16 maggio si disputerà l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 156 km da Chieti a Fermo. Dopo l'impegnativo arrivo in salita al ... oasport.it Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometroMartedì 19 maggio il grande appuntamento sulla costa toscana con la tappa numero 10 della corsa rosa, che impatterà in maniera importante su due province. Il percorso sarà chiuso per quasi tutta la gi ... msn.com