La Carovana rosa a Fermo Giro d’Italia i preparativi | il piano per viabilità e parcheggi
A Fermo si avvicina l’arrivo dell’ottava tappa del 109esimo Giro d’Italia, previsto per sabato alle 17,25 al Girfalco. La città si sta preparando con interventi sulla viabilità e sui parcheggi, in vista dell’afflusso di spettatori e atleti. I lavori sono in corso per garantire il transito e la sistemazione dei veicoli nelle zone interessate dall’evento. La carovana rosa sta attirando l’attenzione di residenti e visitatori.
Cresce l’attesa per l’arrivo dell’ottava tappa del 109esimo Giro d’Italia, sabato alle 17,25 al Girfalco. Una città che si sta preparando con trepidazione a un evento sportivo che la catapulterà sulla ribalta nazionale e internazionale. Una città che accoglierà la carovana rosa con allestimenti tematici in Piazza del Popolo, da dove sarà rimossa la composizione arborea centrale per lo scenografico attraversamento della piazza da parte dei ciclisti prima di imboccare l’ultima salita, verso il Girfalco dove è stato fissato lo spettacolare traguardo. Per l’occasione, Fermo si colorerà di rosa, con monumenti illuminati a tema, con addobbi delle vetrine dei negozi per accogliere al meglio un evento sportivo di questa caratura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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