La Carovana rosa a Fermo Giro d’Italia i preparativi | il piano per viabilità e parcheggi

A Fermo si avvicina l’arrivo dell’ottava tappa del 109esimo Giro d’Italia, previsto per sabato alle 17,25 al Girfalco. La città si sta preparando con interventi sulla viabilità e sui parcheggi, in vista dell’afflusso di spettatori e atleti. I lavori sono in corso per garantire il transito e la sistemazione dei veicoli nelle zone interessate dall’evento. La carovana rosa sta attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui