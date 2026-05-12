A Venezia, sul Canal Grande, sono state posizionate grandi tazzine di ceramica che richiamano le opere di Alfredo Jaar, un artista noto per le sue installazioni provocatorie. Le tazzine, di dimensioni insolite, attirano l’attenzione di chi passa, mentre alcuni visitatori si soffermano a scambiare le installazioni per oggetti di uso quotidiano. Al centro delle opere c’è anche un minuscolo cubo di minerali, oggetto di curiosità e interpretazioni tra il pubblico.

? Punti chiave Cosa nasconde il minuscolo cubo di minerali di Alfredo Jaar?. Perché i visitatori scambiano le opere d'arte per oggetti comuni?. Chi sono gli artisti che sfidano i canoni estetici tradizionali?. Come le tazzine giganti influenzano l'accesso al Canal Grande?.? In Breve Progetto Illy coinvolge quattro artisti tra centoundici per decorare le tazzine monumentali.. L'opera di Alfredo Jaar all'Arsenale racchiude dieci minerali critici in quattro centimetri quadrati.. Curatrice Koyo Kouoh lascia un'eredità gestita dai collaboratori dopo la scomparsa dell'anno scorso.. Alice Maher, Werewere Liking e Thania Petersen partecipano al progetto sul Canal Grande.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, tazzine giganti sul Canal Grande: l’arte sfida la Biennale

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