Biennale di Venezia 2026 questo potevo farlo anch’io | tra opere incomprese code infinite e tazzine giganti sul Canal Grande ecco cosa abbiamo visto
Durante i giorni di pre-apertura della Biennale di Venezia 2026, tra incontri con gruppi come Pussy Riot e Femen, si sono susseguite scene di lunghe code, opere poco chiare e installazioni come tazzine giganti sul Canal Grande. Sono stati osservati anche spazi con opere incomprese e visitatori che commentavano con ironia il fatto che alcune attività sembravano alla portata di chiunque. La manifestazione si sta svolgendo tra momenti di attesa e installazioni sorprendenti.
Il primo incontro con la Biennale di Venezia negli agitati giorni di pre-open (Pussy Riot, Femen seminude, gente stordita dalla vodka del contestato padiglione russo) Pro Pal e molto altro) è stato, incredibilmente, con quattro gigantesche, coloratissime tazzine da caffè fissate su una chiatta in mezzo al canal Grande. Ancorata, ovviamente e poi portata dolcemente a riva. Quella che colpisce di più è gialla, con la scritta “Memento Vivere”, quanto mai ottimista e profetica. L’artista, il giovanissimo Mohammed Z. Raman, anglo-bengalese che vive a Londra, è uno dei quattro artisti su centoundici scelti da Illy per decorare le tazzine (le altre tre sono Alice Maher, Werewere Liking e Thania Petersen).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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